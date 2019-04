Politie LRH betrapt bestuurder onder invloed die drugs dumpt tijdens rijden

De Limburgse politiediensten hebben voor de 17e keer een operatie Cleanhouse uitgevoerd. Met de operaties wil politie en parket cannabisplantages in Limburg snel detecteren en opruimen. In totaal werden er meer dan 1.300 cannabisplanten aangetroffen, en nam de politie 1,5 kilogram cannabis in beslag. Aan de 17de Cleanhouse-actie namen de lokale politiezones CARMA, BIHORI, KANTON BORGLOON, LOMMEL, KEMPENLAND, ST-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN en TONGEREN HERSTAPPE deel, hierbij ondersteund door de Interventiekorpsen van de Federale Politie, en de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd. 4 cannabisplantages De politie viel op 12 locaties, verspreid over Limburg, binnen. In totaal ontdekten agenten 4 in werking zijnde plantages, naast 3 ontmantelde plantages. In totaal zijn er meer dan 1.300 planten aangetroffen en 1.500 gram cannabis. Er werd ook inpakmateriaal voor verkoop aangetroffen, materiaal voor de opbouw van plantages en ongeveer 8.000 euro. De plantages lagen in Wellen, Houthalen en Genk. In Wellen werd ook een professionele, reeds geruimde, plantage gevonden met materialen die wijzen op eerdere oogsten van ongeveer 750 planten. 7 arrestatiesIn totaal arresteerde de politie 7 personen. Later wordt nog beslist worden of de personen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden worden. Parket roept verhuurders op om waakzaam te zijnOp een zevental plaatsen werd diefstal van elektriciteit vastgesteld, wat een ernstig brandgevaar met zich meebrengt en zeer gevaarlijk is voor de openbare veiligheid. Het Parket Limburg roept daarom verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten. Het is van groot belang om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning leidt tot grote risico’s, zowel wegens brandgevaar als wegens de vernielingen die toegebracht worden door de installatie van een plantage. De verhuurder die niet reageert wanneer hij vaststelt of weet dat in de huurwoning cannabis wordt geteeld, kan daarenboven mee worden vervolgd. Het parket limburg plant in overleg met alle partners in de toekomst nog dergelijke acties.