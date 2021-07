Politie neemt 425 dieren in beslag in Bocholt

Het parket van Limburg is een onderzoek gestart nadat een 25-jarige vrouw gisterenavond dood werd aangetroffen in haar appartement in Heers. Ze werd teruggevonden in haar bed. In het appartement waren nog twee anderen aanwezig. Allen zouden gekend zijn in het drugsmilieu. De hulpdiensten snelden gisterenavond naar het appartement aan het plein bij de Nieuwe Steenweg in Heers. Zowel de ambulanciers als het MUG-team probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Omwille van haar jonge leeftijd werd het draaiboek voor verdachte overlijdens opgestart. Zowel de overledene als de twee andere aanwezigen zijn gekend bij de politie voor druggebruik. Het parket onderzoekt nu of een overdosis aan de basis ligt van het overlijden. Een autopsie moet meer duidelijkheid geven.