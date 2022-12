Dit jaar al 240 flessen lachgas vernietigd in Genk

door David Bijnens

Dit jaar zijn er al 240 flessen lachgas vernietigd in Genk. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2021. De stad zet daarom samen met de politiezone Carma sterk in op een repressief, maar ook preventief drugsbeleid. Lachgas wordt vaak gebruikt als drug, het middel geeft de gebruiker een euforische roes. Maar dat is niet zonder gevaar. Het gas brengt gezondheidsrisico's met zich mee en zorgt in het Limburgs verkeer ook vaker voor ongevallen.