In een woning in de Wijngaardstraat in Lanaken heeft de politie meer dan 80 honden in beslag genomen. De dieren leefden in zeer slechte en erbarmelijke omstandigheden. Alle dieren konden terecht in het dierenasiel VZW Dieren in Nood in Lanklaar.



De politie had een klacht over de eigenaars van de dieren binnen gekregen na meldingen van buurtbewoners. Na overleg met de dierenarts van de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn werden de meer dan 70 à 80 dieren vandaag in beslag genomen. Dit wegens het overtreden van de wet op het Dierenwelzijn. Het gaat over een geval van ‘animal hoarding’ en deze actie werd georganiseerd in samenwerking met mevrouw Vernaillen van FOD Dierenwelzijn.

De eigenaars (een koppel) zijn niet aan hun proefstuk toe en werden reeds in 2018 veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Beiden werden bestuurlijk aangehouden. De politie zet het onderzoek nog verder.