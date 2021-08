Politie onderschept motorrijder met voorlopig rijbewijs aan 140 km/uur in Bilzen

Een 29-jarige bestuurder uit Dilsen-Stokkem zal binnenkort voor de politierechter moeten verschijnen. De man werd gisterenmiddag door de politie onderschept terwijl hij met zijn motor 140 km/uur reed op de Rode Kruislaan in Bilzen.

De snelheidsduivel werd rond 15.00 uur onderschept op de Rode Kruislaan tussen Spouwen en Mopertingen omdat hij onverantwoord rijgedrag vertoonde. De motorrijder haalde op een bepaald moment snelheden tot 140 km/uur waar 70 km/uur is toegelaten. Hij had geen alcohol gedronken en ook geen drugs gebruikt. Ook bleken alle boorddocumenten in orde. De 29-jarige bestuurder uit Dilsen-Stokkem, die enkel in het bezit was van een voorlopig motorrijbewijs, kreeg een proces-verbaal en zal zich later voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

Verlopen keuring en doorboorde kentekenplaat

Een interventieploeg van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst kon gisteren heel wat verkeersinbreuken vaststellen met een anoniem dienstvoertuig. Zo werd rond 15.50 uur in het centrum van Bilzen een bestuurder tegengehouden omwille van zijn erg vlotte rijstijl. De 24-jarige man uit Lanaken, die onder andere zijn richtingaanwijzers niet gebruikte, gaf toe gehaast te zijn. Hij had geen alcohol gedronken en ook geen drugs gebruikt. De boorddocumenten waren in orde.

De remlichten van het voertuig, waarvan de keuring net verlopen was, bleken niet te werken. Ook de kentekenplaat achteraan bleek op verkeerde plaatsen doorboord te zijn. Er werden drie processen-verbaal van waarschuwing opgesteld voor de defecte remlichten, het verlopen keuringsbewijs en de doorboorde kentekenplaat. Voor de verlopen keuring en het niet gebruiken van de richtingaanwijzers kreeg de gehaaste bestuurder een boete van 116 euro.

Rijden onder invloed

Om 20.20 uur werd een voertuig aan de kant gehaald op de oprit van de E313 in de richting van Antwerpen. De 36-jarige bestuurder uit Genk had geen alcohol gedronken en ook de boorddocumenten bleken in orde. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze tekende positief voor het gebruik van cocaïne. De bestuurder moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen afgeven en zijn voertuig achterlaten. Het was niet de eerste keer dat de man betrapt werd op het rijden onder invloed van drugs.

Amerikaanse pinkers

Tijdens de controle van het laatste voertuig werd ook een andere bestuurder tegengehouden, die aan een roekeloze snelheid de oprit van de snelweg opreed. De 19-jarige bestuurder, die al eerder tegen de lamp liep voor gevaarlijk rijgedrag, kreeg een boete van 116 euro. Ook kreeg de man uit Bilzen een proces-verbaal van waarschuwing voor de Amerikaanse pinkers op zijn voertuig, die aanhoudend bleven branden.