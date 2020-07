Politie onderzoekt mogelijke brandstichting in Vlijtingen

De Stad Peer waarschuwt voor oplichters die aan het werk zijn in de omgeving. De oplichters vragen om je gegevens te controleren op een online stadsplan tegen betaling. Ze richten zich vooral op lokale ondernemers. “Kreeg je al een voorstel om je adresgegevens te controleren in een stadsplan of beroepengids? Heb je onlangs een factuur gekregen met het voorstel domeinnamen voor je activiteit terug te kopen? Heb je bezoek of telefoon gekregen van een ronselaar die je voorstelde om reclame te maken in een regionaal blad? Onderteken niets, betaal niets! Lees zeker de kleine lettertjes en wees op je hoede voor warrige informatie en e-mails met schrijffouten. Als je twijfelt, onderteken dan niets”, klinkt het in een bericht van de Stad Peer. Via de website www.economie.fgov.be (zoek in de zoekbalk ‘bedrijfsoplichting’ en kies ‘bedrog beroepengids’) vind je meer info en een lijst van verdachte maatschappijen. In Peer zou het om een bedrijf met de naam ‘Media Service 24’ gaan. “Dit is geen actie van de stad”, klinkt het. “Als de Stad Peer een stadsplan of gids opstelt, word je hiervan als handelaar of ondernemer eerst per officiële brief op de hoogte gebracht.”