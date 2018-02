Politie ontmantelt cannabisplantage in Maasmechelen

Dinsdag werd er na een huiszoeking in een woning in de Bloemenlaan te Maasmechelen een actieve cannabisplantage ontdekt in de kelder. De bewoonster werd aangetroffen en gearresteerd voor verhoor.

De plantage was onderverdeeld in twee kweekruimtes met in totaal 473 oogstrijpe planten. De vrouw van 33 jaar werd woensdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren. De vrouw werd aangehouden en onder elektronisch toezicht geplaatst.

Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Infrax kwam ter plaatse vanwege de illegale stroomaftakking. De opruiming van de plantage gebeurde door de civiele bescherming. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.