Politie rolt cannabisplantage van 1.000 plantjes op in Lummen

Er is tien maanden na zijn verdwijning, nog altijd geen spoor van Ronald Vandereycken. In Maastricht is gisteren door de federale politie en civiele bescherming opnieuw gezocht naar de man die sinds juni vorig jaar vermist is. De zoekactie leverde niets op. Genkenaar Ronald Vandereycken is sinds zaterdag 3 juni vorig jaar vermist, nadat hij voor het laatst werd gezien in het centrum van Genk. Eind juli vorig jaar werd zijn auto gevonden in het Albertkanaal in Lanaken. Na eerdere zoektochten in Bilzen en Lanaken, en na verder onderzoek hielden de speurders er rekening mee dat het lichaam van de Genkenaar mogelijk in Maastricht is gedumpt of begraven. Gisteren werd er door een 50-tal leden van de federale politie en de civiele bescherming gezocht op twee locaties in Maastricht. In de omgeving van het containerpark en in de buurt van het oude stort, waar na zijn verdwijning vermoedelijk nog een signaal van zijn gsm werd opgevangen. De zoekactie leverde uiteindelijk niets op.