De wijkinspecteurs van de lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo gaan voortaan alle nieuwe vennootschappen binnen de zone controleren. Het korps wil op deze manier ‘spookfirma’s’ harder gaan aanpakken. Spookfirma’s zijn slapende vennootschappen die enkel op papier bestaan, maar geen activiteiten of zakencijfer hebben. Ze dienen vaak als dekmantel voor criminele activiteiten zoals belastingfraude, oplichting, drugstrafiek of de financiering van terrorisme. Exacte cijfers over het aantal spookfirma’s in ons land bestaan er niet. Maar volgens sommige bronnen gaat het om 10 procent van de vennootschappen. “Als particulier wordt je wel gecontroleerd als je ergens gaat wonen, maar als je een firma ergens vestigt niet. Dat is onlogisch en speelt in de kaart van criminelen”, zegt korpschef Geert Wouters. “Daarom zullen onze wijkinspecteurs voortaan langsgaan bij alle nieuwe ondernemingen en ondernemingen die naar de zone verhuizen.” Jaarlijks gaat het om zo’n 600 vennootschappen. In geval van frauduleuze praktijken kan er onmiddellijk een proces-verbaal opgesteld worden dat naar het parket en de ondernemingsrechtbank verstuurd wordt. Zo kan de vennootschap snel ontbonden worden.