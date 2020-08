Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken voortaan op pad met bodycams

De politie Carma heeft deze middag bij een verkeerscontrole op de Stationsstraat in As een bestelwagen uit het verkeer gehaald. Achter het stuur zat een dertiger uit Hasselt die een levenslang rijverbod bleek te hebben. De bestuurder en zijn passagier probeerden nog van plaats te wisselen, maar dat werd opgemerkt door de politie. Een positieve speekseltest gaf ook aan dat de Hasselaar onder invloed was van amfetamines. Met dit druggebruik schond hij eerder opgelegde voorwaarden. Ook de eigenaar van het voertuig, die niet in de wagen zat, was in overtreding. De bestelwagen was niet ingeschreven en niet verzekerd en werd daarom getakeld. Tenslotte werd ook nog een PV opgemaakt ten laste van de eigenaar, omdat hij zijn voertuig toevertrouwde aan een persoon zonder rijbewijs.