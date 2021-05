Politie treft cannabisplantage aan in bedrijfsloods in Oudsbergen

De politie Carma heeft dinsdag een cannabisplantage ontdekt in een bedrijfsloods in Oudsbergen. Een 32-jarige man uit Hasselt werd gearresteerd.

Dinsdagochtend rond 09u30 leverde de politie Carma bijstand aan een gerechtsdeurwaarder in een bedrijf op de Nijverheidslaan in Oudsbergen. In een loods achter het bedrijf werden twee kweekruimtes aangetroffen met in totaal 824 planten en een reeds eerder geoogste plantage. Er was niemand aanwezig in het gebouw. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit. De civiele bescherming zorgde voor de opruiming van de plantages en de installatie.

In het kader van dit onderzoek werd dinsdagnamiddag in de Vrunstraat in Heusden-Zolder een 32-jarige man uit Hasselt gearresteerd. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden. De politie Carma voert het verdere onderzoek.