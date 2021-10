Politie Bilzen trekt drie rijbewijzen in op één uur tijd

Zaterdagochtend heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst op één uur tijd maar liefst drie automobilisten betrapt op het rijden onder invloed van drugs of alcohol. Alle drie de bestuurders konden hun rijbewijs onmiddellijk inleveren.

Een eerste bestuurder werd rond 10 uur op de Hasseltsestraat in Bilzen onderschept, terwijl hij aan het bumperkleven was. De 44-jarige bestuurder had geen alcohol gedronken en alle boorddocumenten waren in orde. Het voertuig was echter niet in orde met de tuning-wetgeving doordat de banden niet correct gemonteerd waren. Samen met het bumperkleven leverde dit een eerste proces-verbaal op. De bestuurder zal zijn auto later ter controle moeten aanbieden na correctie van de banden.

Ook werd de bestuurder een speekseltest opgelegd. Deze tekende positief voor cocaïne en amfetamines. De man zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Hiervoor werd een tweede proces-verbaal opgesteld. Het was al de derde keer in één jaar dat de bestuurder zijn rijbewijs mocht afgeven na het rijden onder invloed van drugs.

Inhalen over fietspad

Een tiental minuten later werd in het centrum van Beverst het anoniem dienstvoertuig van de politie langs rechts ingehaald door een motorfiets, die hierbij over het fietspad reed. De motorrijder raasde vervolgens in de richting van Schoonbeek, waarbij hij snelheden boven de 120 km/uur haalde in een straat waar slechts 50 km/uur mag gereden worden. De bestuurder werd onderschept en verzon een excuus over een familielid in nood. De politie begaf zich naar de woning om het verhaal te checken, maar hier bleek niets van aan.

Een opgelegde speekseltest wees ook uit dat de bestuurder onder invloed van cocaïne reed. Ook zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De 36-jarige bestuurder uit Peer kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed, eentje voor onverantwoord rijgedrag en een PV van Waarschuwing voor zijn rijbewijs dat aan vervanging toe was.

Toeteren

Na deze tweede controle werd het dienstvoertuig van de politie opnieuw ingehaald, waarbij de bestuurder in kwestie claxonneerde tijdens het manoeuvre. Omdat de automobilist geen wettige reden had om zijn claxon te gebruiken, werd het voertuig onderschept op de Schoonbeekstraat in Bilzen. De bestuurder bleek maar liefs 1,6 promille alcohol in het bloed te hebben. Dat is meer dan drie keer de toegelaten norm.

Het rijbewijs van de bestuurder uit Diepenbeek werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Ook in augustus van dit jaar speelde de man zijn rijbewijs al eens kwijt voor het rijden onder invloed van alcohol. De 37-jarige bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed en eentje voor andere verkeersinbreuken, waaronder het onrechtmatig gebruik van zijn claxon.

Voertuig met lekke band

Ook zondagochtend heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een rijbewijs moeten intrekken. Een voertuig met een lekke band werd gecontroleerd ter hoogte van een warenhuis op de Bilzersteenweg in Hoeselt. De bestuurder had geen alcohol gedronken. Ook alle verplichte boorddocumenten bleken in orde te zijn. Bij controle bleek de lekke band vooraan bijna volledig kaal te zijn.

Omdat de bestuurder uiterlijke tekenen van druggebruik vertoonde, werd een speekseltest opgelegd. De test tekende positief voor het gebruik van cocaïne. Het rijbewijs van de 33-jarige man werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De bestuurder kreeg uiteindelijk een proces-verbaal voor het rijden onder invloed van drugs, eentje voor de kale band en een proces-verbaal van waarschuwing dat hem verplicht zijn voertuig ter controle aan te bieden.