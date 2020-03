Politie vraagt betere richtlijnen voor controle op coronamaatregelen

De lokale politie wil meer duidelijkheid over de coronamaatregelen buitenshuis. Niet-essentiële verplaatsingen zijn sinds vorige week verboden. Je mag wel nog wandelen, fietsen, joggen,... Maar moet dat alleen? Of mag dat met twee? En mag het nu enkel met gezinsleden of mag het ook met één vriend/vriendin? Hoe ver mag je wandelen of fietsen?



Ook de politie stelt zich dezelfde vragen. Voor hen is het onduidelijk wanneer ze nu precies een boete moeten uitschrijven. Daarom vraagt de politie nu éénduidige richtlijnen, om de controle op de naleving van de coronamaatregelen te vergemakkelijken.