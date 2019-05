Politiemensen gewond bij bestorming voetbalveld na KRC Genk – Standard Luik

In het Stadspark van Sint-Truiden is vanochtend een levenloos lichaam in het water ontdekt. De politie en brandweer sloten het park onmiddellijk af. De procedure voor een verdacht overlijden is opgestart.Een wandelaar trof het lichaam aan in het water onder het brugje in het Stadspark van Sint-Truiden. De hulpdiensten werden verwittigd en de procedure voor een verdacht overlijden is opgestart. De politie heeft de omgeving afgezet en de ingang van het park gesloten. Het parket is op de hoogte gebracht. Een wetsdokter komt ter plaatse om het overlijden te onderzoeken.