Politieschool niet in regeerakkoord

Steeds minder mannen kiezen voor het lerarenberoep. Slechts 25% van de leerkrachten in Vlaanderen is een man, waarvan 3% in het kleuteronderwijs les geeft. Mannelijke leerkrachten zijn een uitstervend ras, en dat zien ze ook in de lerarenopleidingen aan de Hogeschool PXL. Toch is diversiteit bij lesgevers broodnodig voor de opvoeding van kinderen.