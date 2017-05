NOLIKO Maaseik haalt de Canadese Jay Blankenau binnen. Blankenau werd op 27 september 1989 geboren in Edmonton (Alberta, Canada) en geraakte via de universiteit van Calgary in de Canadese nationale selectie. Hij was er overigens bij (weliswaar vooral op de bank) toen Canada op de Olympische Spelen van Rio 2016 verrassend doorstootte naar de kwartfinales. Jay Blankenau is 1m94 groot en heeft een energieke en gedreven speelstijl, een zware service en een stevig blok. De Europese avonturen van Blankenau beperken zich voorlopig tot een jaar in Griekenland (MAS Niki Aiginiou), een jaar in Nederland (AB Groningen/Lycurgus) en zopas een in jaar Duitsland (Evivo Düren).