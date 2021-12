Vanavond is het kerstavond. En dat wordt ook in Limburg druk gevierd. Heeft u een tafeltje gereserveerd in een goed restaurant in de buurt? Of blijft u liever gezellig thuis, met vrienden of familie rond de kerstboom? Zegt kerstavond u helemaal niets? Dat willen wij weten. Klik op de knop en vul onze poll in:

Laat het ons weten!