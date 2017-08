Populaire Instagram-besties Talisa en Céline openen nu ook webshop

Carnaval in de zomer, en dat in een grote après-ski tent. Dat is de insteek komende vrijdag van de 18de Vostertfeesten in Bree. De organisatie gooit het dit jaar over een andere boeg. De feesten vallen niet meer samen met Pukkelpop, de tent is kleiner, en er wordt meer ingezet op sfeer. En dat loont, want de eerste dag van het driedaags festival is volledig uitverkocht.