GO! Basisschool Herx in Herk-de-Stad opent in 2025 een nieuwe crèche omdat er een tekort is aan kinderopvang in de gemeente. De renovatiewerken aan de school starten al in augustus. Omdat de onafhankelijke crèche die nu gehuisvest is in de school gaat verhuizen, zag de directie een opportuniteit om een nieuwe crèche te beginnen die ingebed is in de school. Erwin Vermeulen, voorzitter van de raad van bestuur van de scholengroep GO! Next vertelt: "Het schoolgebouw en de lokalen waar de opvang komt, worden gerenoveerd tot een zeer moderne invulling. Dat de crèche verbonden is aan een school heeft het bijkomende voordeel dat er meer dan bij een gewone crèche geïnvesteerd zal worden in een educatief traject voor de kinderen. Hiermee zijn we vernieuwend en vooruitstrevend in Vlaanderen.” De school investeert in totaal 350.000 euro en er zal plaats zijn voor 24 kinderen in de crèche. Zo hoopt de school ook een consistente lijn te creëren tussen kinderopvang en kleuterklas. Binnenkort zullen de inschrijvingen voor de kinderopvang van start gaan.