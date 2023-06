Preventieve waterbesparende maatregelen op het Albertkanaal en de Kempische kanalen

* De schade aan de ateliers van de houtafdeling van Mosa-RT is aanzienlijk na de brand van afgelopen nacht. Uit het eerste onderzoek van het labo lijkt kwaad opzet alvast uitgesloten. Tientallen eindwerken gingen in vlammen op. * Ook in de keuken van Hogeschool PXL ontstond er vanmorgen brand. Toch moeten de studenten niet op hun honger blijven zitten, want PXL Catering steekt de rest van de week de barbecue aan.* Het reddingcentrum Vicky & Alexis in Genk zit stilaan in de laatste rechte lijn. Na de docureeks op TV Limburg afgelopen zomer willen steeds meer mensen het initiatief van Guy Storms steunen.* Eén van de twee ontsnapte Stellers zeearenden van kunstenaar Koen Vanmechelen is in Nederland gevangen. De roofvogel moet eerst in quarantaine vooraleer hij terug naar LaBiomista kan. De andere zeearend werd intussen gespot in de buurt van Groningen.* En op Roland Garros schrijven Joran Vliegen & Sander Gillé een stukje Limburgse tennisgeschiedenis. Ze plaatsen zich voor het eerst als duo voor de finale van het dubbelspel op een grand slam.