door Anastacia Reviers

Afsluiten doen we op de kermis in Meeuwen. Die kermis is een begrip in Limburg en vandaag is extra speciaal. Er was namelijk een prikkelarme namiddag. De muziek staat wat stiller en de attracties gaan minder snel. De kermis is zo toegankelijker voor mensen met een beperking of oudere mensen. Voor het eerst mocht Meeuwen op haar prikkelarme dag meer dan 2.000 bezoekers ontvangen.