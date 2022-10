Privéontwikkelaars zetten bouwvertraging in gang

Familiebedrijven zijn de sterkhouder van de economie in crisitijden. Dat zegt experte Ellen Olislagers van werkgeversorganisatie Voka Limburg. Maar omdat onze provincie kampt met overdrachten in familiale ondernemingen van tweede naar derde of derde naar vierde generatie is begeleiding nodig. Om het belang van stabiliteit en continuïteit in de verf te zetten, start TV Limburg met een nieuwe reeks van het economische zondagsmagazine Het Blijft In De Familie.