Provincieraad geïnstalleerd: nieuwe gedeputeerden en provincieraadsleden leggen eed af

Cd&v Pelt, dat met een ruime absolute meerderheid van 20 zetels alleen zal besturen, stelt vandaag de nieuwe beleidsploeg voor. Naast de huidige schepenen vervoegen Lien Willems en Nele Gutschoven het schepencollege. Cd&v behaalde met 55,9% van de stemmen een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Vandaag diende Dennis Fransen een voordracht van kandidaat-schepenen in. Fransen behaalde 4.752 voorkeurstemmen en zal hierdoor automatisch opnieuw worden aangesteld als burgemeester van Pelt: “De Peltse kiezer gaf een duidelijk signaal”, aldus Fransen. “We gaan van 17 naar 20 zetels in de gemeenteraad. Mensen zijn tevreden over het gevoerde beleid en kozen voor een ambitieus programma om Pelt nog beter, sterker en mooier te maken. Met 20 zetels op 31 zullen wij voor het eerst in de recente Peltse geschiedenis alleen besturen.” Naast burgemeester Dennis Fransen zullen ook huidige schepenen Els Kuppens, Niels Valkenborgh, Liesbeth Fransen, Katrien Kenis, Leen Gielen en Raf Drieskens vanaf 2 december opnieuw deel uitmaken van het schepencollege. De 28-jarige Lien Willems is de jongste nieuwkomer in de bestuursploeg. Nele Gutschoven, die tot 2015 al schepen was in Overpelt, wordt voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en schepen. “De mix tussen ervaring en nieuwkomers op de cd&v-lijst wordt nu ook vertaald in het schepencollege. Met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar staat er een jonge, maar ambitieuze bestuursploeg klaar om Pelt de komende jaren te besturen“, besluit Fransen. De komende weken zullen de bevoegdheden worden verdeeld en duidt cd&v ook de voorzitter van de gemeenteraad en fractieleider aan.