Pukkelpop lanceert nieuwe namen: The Streets, Black Box Revelation en 't Hof van Commerce

Wie graag de lachspieren traint, kon dit weekend terecht in Houthalen-Helchteren, want daar vond vandaag de laatste dag van het Lachfestival plaats. Straatartiesten kwamen van overal ter wereld naar onze provincie om de mensen aan het lachen te brengen. Ook voor de kinderen was er deze namiddag extra veel animatie voorzien. Het is de 37e keer dat het Lachfestival plaatsvindt, en dat is nog zo blijkt, want we moeten met z'n allen meer lachen.