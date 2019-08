Pukkelpop-top 5 van onze journalist Dario D'Arpino

Nog enkele nachten slapen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Tom Kums: The National: Vrijdag - Marquee - 23u45 tot 01u00 en Zondag - Marquee - 21u30 tot 22u45"Nee, ik was er niet bij toen The National in 2004 samen met Vandal X en Fence optrad in ’t Poorthuis in Peer. Zelfs op Rock Herk drie jaar later heb ik ze gemist. Maar sinds het fantastische Boxer zijn Matt Berninger & co. niet meer weg te slaan uit mijn persoonlijke top 5 van favoriete bands. Op Pukkelpop krijgen we twee Nationals voor de prijs van één (duur festivalticket). Op vrijdagavond ongetwijfeld met veel nummers uit de laatste worp ‘I Am Easy to Find’, op zondag mogen de fans zelf de playlist samenstellen. Stemmen kan via de website van Studio Brussel. Verwacht u dus alvast aan covers van Bazart, Bastille en Ed Sheeran."Eels: Zaterdag - Marquee - 21u30 tot 22u30"Twaalf platen en een boek heb ik van Mark Everett, de zanger van Eels. Dat ruikt naar idolatrie. Van Beautiful Freak in 1996, dat ik grijs gedraaid heb op mijn studentenkamer in Leuven, met Lucky Day in Hell als de perfecte mantra vlak voor een zoveelste examen. Tot ‘The Deconstruction’ van vorig jaar, waar mijn dochters intussen vrolijk op meedansen. En daar tussenin schreef E minstens 10 indierock-klassiekers. Al meer dan een half mensenleven novocaine voor mijn soul."Billie Eilish: Zondag - Main Stage - 15:05 - 16:05 "Wie houdt er niet van Billie? Mijn moeder, mijn broer, mijn vrouw, mijn dochters, de slager, mijn psycholoog, de poetsvrouw, mijn garagist. Zelfs Thom Yorke. Allemaal hebben ze een boon voor Billie. En dat is straf. Want toegegeven, een half jaar geleden zei ik ook: “Billie wie?”. Buiten mijn hipstercollega kende niemand haar. Vandaag wordt ze gedraaid op Q-Music én op Radio 1, en alles wat daar tussen ligt. 52 miljoen streams per maand op Spotify. En dat door op haar 17de koppig haar eigen ding te doen. Dan weet je wie de enige echte headliner is dit jaar. Een speciale dank nog aan Good Charlotte om thuis te blijven. Ons een hoop ellende bespaard en anders stond Billie gewoon in de Dance Hall ipv de Main Stage. Win-win."The Streets: Zaterdag - Marquee - 23u30 tot 00u30 "In februari heb ik het concert van The Streets in de AB nog op glorieuze wijze gemist. Dat zal me nu dus niet overkomen. Op de één of andere manier heb ik het wel voor Britten met een groot bakkes. Tenminste als ze op een podium staan en niet aan de tafel naast je zitten in een restaurant. Schuimbekken zoals Sleaford Mods bijvoorbeeld. Vijftien jaar eerder deed Mike Skinner dat al. Minder boos, maar even überBrits. Benieuwd wat er van over blijft nu Skinner 40 is, getrouwd en vader van een dochter."Bodega: Zondag - Lift - 14u20 tot 15u00 "De krenten in de Pukkelpop-pap worden elk jaar schaarser. Gelukkig kom je af en toe nog eens een boeiend nieuw bandje tegen dat je wel eens live aan het werk wil zien. Zoals Bodega uit Brooklyn bijvoorbeeld. Volgens NME “New York’s most exciting band”. Komt dat zien! Al hadden we dat graag ook willen zeggen van DIIV, Ex:Re of Black Midi. Maar zij geraakten dit jaar niet tot aan eindstation Kiewit."