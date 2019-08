Pukkelpop-top 5 van onze journalist Dirk Billion

Nog een paar nachten slapen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Bart Husson: PEUK - Donderdag - Club - 21u20 tot 22u10"Deze Limburgers leverden in januari al een fantastische debuutplaat af. Speelden vervolgens meerdere podia plat in binnen- en buitenland. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ze helemaal klaar zijn om het grote Pukkelpoppodium in de fik te zetten."IDLES - vrijdag - Club - 22u40 tot 23u40 "Schonken ons met ‘Joy As An Act Of Resistance’ een wereldplaat. Mijn favoriet van 2018. Zijn live zowaar nog beter. Ze dromen van een wereld met meer verdraagzaamheid waar mannen gewoon mogen huilen. Waarschijnlijk pinken wij vrijdagavond ook een traantje weg, van geluk uiteraard."DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG - Zaterdag - Main Stage - 16u30 tot 17u25"Met een Cécémel in de hand zullen ze de wei met gemak inpakken. Wie komen we tegen in de moshpit? Beetje stinken mag."EELS - Zaterdag - Marquee - 21u30 tot 22u30"Mark Oliver Everett schreef mee aan de soundtrack van mijn jeugd. Soms was hij blij, meestal niet. Live meestal uitstekend, soms niet. Zeer benieuwd wat het gaat geven op Pukkelpop."GHOSTMANE - Zondag - Marqee - 16u tot 16u50"Gitzwarte, industriële hip hop. Deze jongeman is ook mee met de tijd: gezichtstatoeages en een felgekleurd kapsel zijn hem niet vreemd. Heeft enkele uitstekende nummers met moddervette beats. Afwachten of hij het ook live kan brengen of dat we een flauwe show met een laptopdeejay en wat gewauwel krijgen waar heel wat van zijn genregenoten tegenwoordig mee afkomen."