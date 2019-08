Pukkelpop-top 5 van onze journalist Margo Ombelets

Nog één nachtje slapen, en dan is het zover: Pukkelpop 2019. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Luc Moons: Kraantje Pappie: Vrijdag - Mainstage - 13u15 "Pompè!!! Wat zijn we hier al héérlijk op losgegaan met het hele gezin. De details bespaar ik u. Trendsetter voor een hele generatie PP’ers van morgen. Daar ben ik niet bij."Goeie Jongens: Zaterdag - Marquee - 12u10"Het Genks tot wereldtaal verheven. Waarom moeten wij onderdoen voor het Echt Antwaarps? Het Genkse hiphopcollectief mag zaterdag The Marquee openen. Eindelijk erkenning."Post Malone: Zaterdag - Mainstage - 22u30"De New Yorker surft mee op de YouTube-hype van youngsters. De keuze van onze oudste en meteen zijn eerste kennismaking met Pukkelpop. Zo gaat dat dus. En pluspapa ondergaat."James Blake: Vrijdag - Dance Hall - 01u00"Niemand kan de ‘pijn van het zijn’ zo vertolken als Blake met zijn soulvoice in de kraker 'Limit to your love'. Gooi daar nog wat beats over heen en het is ‘just perfect’."The National: Vrijdag - Marquee - 23u45 en zondag - Marquee - 21u30"Toppers, zonder uitleg. Tweemaal is scheepsrecht. Pukkelpop huldigt haar echte helden gepast. Hun vijfde doortocht en in het 20ste jaar van hun bestaan liefst twee keer te bewonderen. Vrijdag en zondag sluiten ze The Marquee af. Il faut le faire."