Pukkelpop-top 5 van onze journalist Tine Oyen

Nog enkele nachten slapen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Dario D'Arpino: Post Malone: Vrijdag - Main Stage - 22u30 tot 23u45"Een rapper met catchy meezingers? Check. Ik verwacht van Post Malone niets minder dan een waanzinnig optreden met als gevolg een uitzinnige Pukkelpopmenigte die het ene na het andere nummer uit hun kelen schreeuwt. Eén woord: Wowww!"The Color Grey: Zaterdag - Marquee - 13u50 tot 14u35"Wie geniet daar niet van: een toerke doen met de cabrio, de wind die door je gouden lokken blaast, de zachte gloed van de ondergaande zon, en dat alles terwijl de soft-chille tonen van The Color Grey uit de radio galmen. Hiphop zoals ik het graag heb."Anderson .Paak & The Free Nationals: Zondag - Main Stage -18u35 tot 19u35 "Wanneer je even down bent, en je hebt een opkikkertje nodig: grijp dan niet te snel naar de fles, maar zet gewoon een plaatje van deze geweldige meneer op. Een beetje funk, een beetje soul, een beetje rap, een beetje hiphop. Als ik Anderson .Paak heb gehoord, dan kan ik er weer even tegen. U ook?"De Jeugd van Tegenwoordig: Zaterdag - Main Stage - 16u30 tot 17u25 "Gewoon, omdat het de Jeugd van Tegenwoordig is. Maar omdat ze het dit jaar iets anders aanpakken, met wat scheurende gitaren en Engelstalige raps, ben ik nog meer benieuwd naar wat dat zal geven. Maar een feestje wordt het sowieso."Twenty One Pilots: Zondag - Main Stage - 22u45 tot 00u00 "Nog nooit een optreden van deze band gezien, maar ik kijk er wel naar uit. Wanneer deze mannen hun lekkere meebrullers de weide insturen, zal het voor mij een waardige afsluiter zijn voor Pukkelpop 2019."