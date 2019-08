Pukkelpop-top 5 van onze journalist Tom Kums

Nog een paar dagen geduld en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Dirk Billion: James Blake: Vrijdag - Dance Hall - 1u"De nieuwe plaat van de Britse koning van de ambientpop is de vrolijkste ooit van zijn hand. Geen droevigejongensmuziek meer. Hij komt dan ook uit een depressie en heeft een nieuw lief. Dit is wat therapie en verliefdheid met hem gedaan hebben. 'I thought I might be better dead, but I was wrong'. Alsof iemand zijn tweede adem vindt .Een nachtdier dat toch van de zon weet te genieten. Het begin van een tweede leven, prachtig."Billie Eilish: Zondag - Main Stage - 15u05"Ook een artiest met zelfmoordneigingen als James Blake, maar zij moet die nog overwinnen. Haar succes doet denken aan de doorbraak van Nirvana (die zag ik nog op Pukkelpop 1991); het is bijzonder dat zulke duistere muziek door het grote publiek wordt omarmd. Het tijdsbesef verandert, door de vertragende kracht van Eilish’ muziek. Dit uitgerekte effect ontstaat door de manier waarop ze zingt, als iemand die verdoofd is."Portland: Vrijdag - Marquee - 15u45"Uiteraard hoort The National thuis in mijn top vijf, maar daar gaat u sowieso naar kijken, ook als ik Portland opneem in deze lijst. De Limburgse winnaars van de Nieuwe Lichting forceerden eindelijk een doorbraak. Talent komt bovendrijven he. Na Werchter ook Pukkelpop. Hippies die het vak aan PXL-Music leerden. Dat meerstemmige is goed, zolang ze geen banjo bovenhalen."Gestapo Knallmuzik: Donderdag - Dance Hall - 19u35"Wat Kenji Minogue in het West-Vlaams spitsvondig is Gestapo Knallmuzik dat in het Duits van Jean-Marie Pfaff. ‘Tinkie Winkie ist Dipsy und Steeckt zein Lala ins Po’. Vrolijk en Duits, doorgaans een moeilijke combinatie. Heerlijke nummer over weerman Frank en weervrouw Sabine. Dit is après-ski voor wie niet kan skiën. En dat is niet neerbuigend, het zijn echte muzikanten. 'Duitse' schlagers voor millennials."Sharon Van Etten: Vrijdag - Club - 18u30"Iemand die kan zingen en gegroeid is van banjo naar elektro. Weg van het indieverleden. Zware synths domineren haar arrangementen. Het inzicht kwam net op tijd. De psychologe zingt krachtiger dan voorheen en soms denken aan een Siouxsie (van de Banshees) of een PJ Harvey. Het is verrassend gearrangeerde, mooi verzorgde pop, waarmee Sharon van Etten uit het kleffe en bestofte indiemilieu ontsnapt."