Pukkelpop trekt opnieuw de Hasseltse binnenstad in met PKP DWNTWN

Na een pauze van twee jaar, trekt de Pukkelpopsfeer terug de Hasseltse binnenstad in met PKP DWNTWN. Daarmee wil het stadsbestuur samen met de festivalorganisatie de link tussen de stad en Pukkelpop verder versterken. Na een succesvolle eerste editie in 2019 maakt de organisatie zich klaar voor het vervolg van PKP DWNTWN op 6 en 7 augustus.

Openen doet PKP DWNTWN op zaterdag 6 augustus met een muzikaal programma. Drie locaties in de binnenstad staan in het teken van live rooftopconcerten: het Groenplein, Quartier Bleu en het dakterras van Très Belge op de Botermarkt. Nafeesten met DJ’s kan ’s avonds in De Serre Hasselt en Café Café. Alle concerten liggen op wandelafstand van mekaar en zijn gratis bij te wonen.

Welke artiesten in de binnenstad optreden, blijft nog even geheim. Op 1 augustus wordt de line-up bekendgemaakt. “We zijn enorm fier om thuishaven te zijn voor Pukkelpop en willen dit ook in en rond de binnenstad niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, vertelt burgemeester Steven Vandeput. “Met PKP DWNTWN willen we Hasselaren en bezoekers opwarmen voor het festival en Hasselt verder op de kaart zetten als belevingsstad.”

Playground concept en live streetart

Op zondag 7 augustus staat het Capucienenplein in teken van streetstyle. Van 3x3 basketwedstrijden en een skatejam tot live paintings door street artists. “De winnaars van de basketwedstrijd en de skatejam krijgen de kans om hun talent tijdens Pukkelpop aan het grote publiek te vertonen.”, aldus Habib El Ouakili, schepen bevoegd voor Jeugd en Evenementen.

“We gaan dit jaar een stapje verder en trekken PKP DWNTWN ook door naar het festivalterrein. Van 18 tot en met 21 augustus krijgt het playgroundconcept met streetart een plaats op Pukkelpop”, vertelt woordvoerder van Pukkelpop Frederik Luyten. “Limburger Lindert Steegen, die eerder al enkele pareltjes realiseerde op Hasseltse muren, zal voor PKP DWNTWN vier zeecontainers omvormen tot een bijzonder kunstwerk”, vult Hasselts schepen van Cultuur Nele Kelchtermans aan. “Het zijn deze containers die later verhuizen naar het festivalterrein. Zo geven we lokaal en jong talent een enorm podium én tonen we aan de tienduizenden Pukkelpopbezoekers dat Hasselt dé plek is om streetart te ontdekken.”

De basketwedstrijden en skatejams zijn gratis initiatieven. Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. De sfeer wordt er op zondag 7 augustus ingehouden door DJ’s, foodtrucks zorgen voor een hapje en drankje. Wie liever de handen uit de mouwen steekt kan terecht bij de workshops die Villa Basta ter plekke organiseert.