De kop is eraf. Deze namiddag is Pukkelpopkwartier op gang getrapt. Zoals geweten zat een normale editie voor dagelijks 65.000 bezoekers er ook dit jaar niet in, vandaar deze kleinere vierdaagse. Iedere dag mogen er 1.500 muziekliefhebbers binnen. Een Covid Safe ticket is verplicht om zonder mondmasker en afstandsregels te kunnen feesten. De feestdrang is groot, dat konden we vanmiddag om 15 uur merken toen de eerste festivalgangers het terrein mochten betreden.