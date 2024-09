PVDA: 'Appartementen van 450.000 euro staan al meer dan 5 jaar leeg aan Blauwe Boulevard. Wonen onbetaalbaar voor jongeren in Hasselt'

- In de parenclubmoord zijn de uitbaters van de 7 Sins in Maaseik aangehouden. Ze worden verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van Bert Heijmans.- Twee stuntpiloten van Royal Jordanian Air Force raken zwaargewond bij een noodlanding onderweg naar Sanicole Airshow. We gaan live naar Hechtel-Eksel waar een al eerder geplande rampoefening gehouden wordt.- Het parket vraagt de buitenvervolgingstelling van vijf verdachten van de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen, tot ongenoegen van het stadsbestuur dat zich burgerlijke partij heeft gesteld- Wat staat er bij de gemeenteraadsverkiezingen op het spel in Kinrooi en Hechtel-Eksel? In onze reeks Limburg Kiest maken we de balans op.- En Racing Genk komt aan de leiding na vlotte winst op Anderlecht.