PXL & UHasselt gaan klacht indienen tegen TikTokker die lessen verstoort

Op 26 oktober verschijnt de klokkenluider voor de Raad van Bestuur van de Hasseltse Sportschool. Daarmee ziet het er naar uit dat het onderzoek nog een lange tijd in beslag kan nemen. De klokkenluider wordt in een later stadium gehoord door de onderzoekscel van het gemeenschapsonderwijs. In dat stadium bevinden zich momenteel de negen geschorste leerkrachten. Maandag wordt de laatste leerkracht gehoord in Brussel.