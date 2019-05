PXL start met nieuwe graduaatsopleiding Internet of Things

Hogeschool PXL start vanaf september 2019 met een gloednieuwe tweejarige graduaatsopleiding Internet of Things. Deze opleiding moet de installateur 2.0 voortbrengen, die de brug kan maken tussen elektronica en netwerken. Tegen 2020 zullen wereldwijd meer dan 20 miljard apparaten via het internet met elkaar verbonden zijn. Dat vraagt om goed opgeleide installateurs, zowel voor thuis- als bedrijfsnetwerken.

Met sensoren het licht bedienen, via je smartphone een printer aansturen of vanop je vakantieadres je huis in de gaten houden? Dat is de geïntegreerde wereld van het Internet of Things (IoT), een wereld waarin het internet niet alleen dient om informatie op te zoeken, maar – ook en vooral – om apparaten via internet met elkaar te verbinden en aan te sturen.

Markt in groei

Bedrijven schreeuwen om IoT-installateurs, in een markt die boomt als nooit tevoren. Bedrijven, gaande van de industrie tot de zorgsector, zoeken professionals die de brug kunnen maken tussen elektronica en netwerken. "Het is op die marktbehoeften dat deze nieuwe graduaatsopleiding inspeelt”, vertelt Patrick Hilven, PXL-opleidingshoofd Elektronica-ICT.

Samenwerking met bedrijfswereld

De bedrijven krijgen zelf een actieve rol in de opleiding. Een derde van de opleiding zal worden ingevuld door werkplekleren. Zo zullen de studenten in de bedrijven zelf kunnen bijleren, vertrekkende van concrete opdrachten en uitdagingen die zich daar stellen. “Op die manier houden we de vinger aan de pols, want de technologische ontwikkelingen in de ICT-sector volgen elkaar in een sneltempo op”, vertelt Joeri Gerrits, opleidingscoördinator van de graduaatsopleiding Internet of Things.

Corda Campus

Ook zal de opleiding een basisstek krijgen op Corda Campus in Hasselt, de creatieve ICT-hotspot van Limburg. “We kijken nu al uit naar de samenwerking met de bedrijven daar”, zegt Patrick Hilven. “De studenten krijgen ook zowel een hogeschool- als een werkplek/bedrijfscoach. Op die manier kunnen ze alles ook meteen uittesten in de praktijk.”