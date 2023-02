door Niels Christiaens

In het voetbal heeft Racing Genk puntenverlies geleden. Het speelde 1-1 gelijk op het veld van Eupen. Eupen-Genk was een inhaalwedstrijd van de 22e speeldag. Wouter Vrancken moest het voor het eerst doen zonder Paul Onuachu. Voor z'n vervanger Tolu Arokodare kwam de wedstrijd nog te vroeg. Racing Genk staat na het gelijkspel in de Oostkantons nu zeven punten voor op eerste achtervolger Union.