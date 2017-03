Racing Genk gaat investeren om kern samen te houden

Racing Genk heeft donderdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League gewonnen van AA Gent. De Limburgers behaalden de winst in de Ghelamco Arena met 2-5. De Limburgers konden na 21 minuten een eerste keer scoren. Malinovskyi trapt de bal in de linkerbovenhoek, 0-1. Kalu van AA Gent maakte zes minuten na de openingstreffer alweer gelijk. Colley tikte volledig vrijstaand en voor een leeg doel, de 1-2 binnen. Nog voor rust gingen de Limburgers helemaal over Gent heen. Samatta (41.) maakte de 1-3. En Uronen (45.+2) vlamde in toegevoegde tijd van de eerste helft de 1-4 binnen. Na de pauze probeerde Gent de pil toch nog een beetje te vergulden. Dat lukte toen Coulibaly een voorzet van Saief tegen de touwen knikte. Genk voetbalde zich opnieuw onder de Gentse druk uit en na 72 minuten was de 2-5 een feit. Samatta kon de vijfde Genkse treffer maken.