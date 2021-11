Racing Genk haalt Deense Glen Riddersholm binnen als assistent-trainer

Racing Genk speelt vanavond de terugwedstrijd tegen West Ham United in de Europa League. In Londen ging Genk met 3-0 de boot in. In eigen huis hopen van den Brom en co op meer. Ook heel wat West Ham supporters zakken vanavond af naar de Cegeka Arena. De 1.200 tickets voor uit-supporters zijn allemaal de deur uit. In Hasselt werden zo’n 500 hotelkamers geboekt door Britse supporters. Wij gingen deze ochtend al eens de sfeer opsnuiven aan het Holiday Inn Hotel in Hasselt.