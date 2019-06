In de derde aflevering van onze reeks Buiten de Lijnen, waarin onze journaliste Margo Ombelets niet-alledaagse sporten test, trekken we vandaag naar de Trudo Boksclub in Sint-Truiden. Daar krijgt Margo een pittige privétraining van bokster Jill Serron uit Gingelom, die haar inwijdt in de geheimen van de bokswereld.