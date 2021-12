Racing Genk ontslaat trainer John van den Brom

In TVL Sportcafé gaan we vanavond tien jaar terug in de tijd met Dries Koekelkoren. De Schaffenaar was erbij toen Aquacare Halen z'n laatste Europese wedstrijd speelde tegen Roeselare in de CEV Cup. Halen bestaat van de dag niet meer, maar toch is de voormalige volleyballer blij dat er vandaag opnieuw iets beweegt bij de club waar hij opgroeide.