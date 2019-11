Raf Terwingen (CD&V): "Walter De Donder haalt Vlaams Belang langs rechts in"

"Met z'n uitspraken haalt Walter De Donder het Vlaams Belang in langs rechts." Raf Terwingen, burgemeester van Maasmechelen en kandidaat-voorzitter bij CD&V spaarde vanmiddag in onze studio zijn collega niet. De Donder, die meedingt naar het voorzitterschap bij de christendemocraten, haalde in een lezing uit naar de migratie in Vlaanderen. Hij gebruikte daarbij begrippen als "ontvolkte buurten" en "eigen mensen in minderheid".