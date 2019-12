Ramkrakers maken veel buit bij juwelier in Genk

In Gellik in Lanaken heeft de politie vandaag een grote cannabisplantage opgedoekt. In de ondergrondse garage en kelder van deze villa in de Zilverdennenlaan trof de politie maar liefst 1.100 oogstrijpe cannabisplanten aan. De bewoners tapten de stroom illegaal af en stalen ook water.De plantage was ingericht met een moderne watergekoelde airconditioning. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de plantage op te ruimen. De eigenaar verhuurde de villa al een jaar aan een Nederlander. De politie spoort de bewoner nu op.