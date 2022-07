Het is feest in Hoeselt, want in het woonzorgcentrum Ter Hulst vieren de bewoners niet één, maar twee platina jubileums. Twee koppels zijn 70 jaar geleden op 21 juni 1952 in het huwelijksbootje gestapt, en mochten vandaag fecilitaties ontvangen van de burgemeester. En die had ook een bijzondere boodschap bij...