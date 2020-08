Het Gallo-Romeins museum werkt aan een nieuwe, prestigieuze expositie: een tentoonstelling over hoe het was om te leven in het uitgestrekte Romeinse Rijk, met topstukken van het British Museum in Londen. Die moet openen op 6 februari 2021 en zal 'Oog in oog met de Romeinen' heten. Het museum zal meer dan tweehonderdvijftig topstukken presenteren van het prestigieuze British Museum in Londen. Het Gallo-Romeins Museum werkte de afgelopen maanden i.s.m. collega’s van het British Museum aan het concept van de expositie. De focus ligt op de eenheid in verscheidenheid van het Romeinse Rijk, ten tijde van de Keizertijd. "Ook in coronatijden blijven we in Tongeren inzetten op erfgoed en cultuur. De afgelopen maanden maakten duidelijk dat mensen met hun gezin graag naar het Gallo-Romeins Museum blijven komen. Door maatregelen zoals een goede spreiding van de bezoekers én een beperking van het aantal mensen dat tegelijkertijd aanwezig is, kan dat in alle vertrouwen. Meer nog: een museumbezoek is misschien wel aangenamer dan ooit. De geplande tentoonstelling ‘Oog in oog met de Romeinen’ zal een frisse kijk bieden op het leven van een diversiteit aan mensen in de verschillende gebieden van het Romeinse Rijk, van in Rome tot in de uithoeken ervan," vertelt An Christiaens, waarnemend burgemeester en schepen van schepen van Cultuur.