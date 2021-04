Rappers Chaz en Don Luca brengen nieuwe single 'Onzichtbaar' uit

Hoe ziet de toekomst er na corona uit? Wat hebben we geleerd? En hoe kan het anders? Allemaal vragen die kunstenaar Mark Swysen opwerpt tijdens de expo Social Distance / Rethinking Society in de oude mijngebouwen van Heusden-Zolder. Swysen is niet de eerste beste. Geboren in Hasselt en opgegroeid in Heusden-Zolder veroverde hij de afgelopen jaren de wereld met z'n kunstinstallaties. Mark Swysen is bioloog van opleiding en kijkt als kunstenaar met een verwonderlijke blik naar onze diersoort, de mens. Tijdens deze expo verwacht hij trouwens dat de bezoekers actief deelnemen en meedenken over de toekomst na corona.