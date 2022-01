*Er komt een omikron-tsunami op ons af. Tegen half januari loopt het aantal besmettingen op tot 125.000 per dag. Eind januari kunnen in de ziekenhuizen tussen de 300 en 1000 patiënten per dag opgenomen worden. "We moeten door deze storm om in rustiger vaarwater terecht te komen", zegt biostatisticus Geert Molenberghs. *Ook in de woonzorgcentra kijken ze met een bang hart naar wat ons te wachten staat. Bij de directies is het vertrouwen in de vaccins groot. *Een kaars die vuur vatte in de slaapkamer heeft een nachtelijke brand veroorzaakt in Runkst. Minstens twee appartementen zijn onbewoonbaar. *Het parket van Limburg waarschuwt voor gevaarlijke XTC-tabletten die in omloop zijn.*En juwelen met moedermelk. Het is de nieuwste hype. Een goudsmid in Diepenbeek kan de vraag amper bijhouden.