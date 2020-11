Een recordaantal werkzoekenden volgt een opleiding tot leerkracht via VDAB. Eind oktober 2020 volgen 1.367 werkzoekenden een opleiding tot leerkracht. In 2019 waren dat er 863, een stijging dus met meer dan 500 cursisten. In 2015 ging het nog om 317 werkzoekenden.

Sinds dit academiejaar kunnen hooggeschoolde werkzoekenden voor het eerst kosteloos de verkorte educatieve master volgen waarmee ze aan de slag kunnen als leerkracht in de hogere graden van het secundair onderwijs. Ook daarvoor hebben al 51 werkzoekenden zich ingeschreven. "Allebei positieve evoluties," zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, "een broodnodige evolutie ook, want de komende jaren zullen alle handen in het onderwijs welkom zijn."



Lerarentekort

Het lerarentekort in Vlaanderen is een uitdaging en zal dat ook de komende jaren blijven. Zeker voor het secundair onderwijs is die uitdaging het grootst. Niet alleen door stijgende leerlingenaantallen, maar ook rekening houdend met de vervangingsvraag. Ook in het kleuteronderwijs en het lager onderwijs blijven de noden groot. In oktober ontving VDAB 1.125 vacatures voor leerkracht secundair onderwijs (2019: 1.263) en 470 vacatures voor leerkracht lager onderwijs (2019: 441). De krapte in het onderwijs is terug van nooit weggeweest.

Verkorte masteropleiding

De komende jaren wordt verder gefocust op de zij-instroom in lerarenopleidingen. De afgelopen jaren werd het erkende opleidingsaanbod stelselmatig en doelgericht uitgebreid, zowel qua aantal opleidingsmogelijkheden als qua regionale spreiding. Via deze verschillende opleidingsmogelijkheden wil VDAB een brede instap in het lerarenberoep mogelijk maken.

Een recent voorbeeld is de verkorte masteropleiding voor hooggeschoolde werkzoekenden. Werkzoekenden kunnen de opleiding kosteloos volgen, met ondersteuning van de VDAB. Tegelijkertijd behouden ze hun uitkering en krijgen ze een vergoeding voor kinderopvang, transport en cursusmateriaal. De opleiding is pas voor de zomer erkend. Toch hebben 51 werkzoekenden zich hiervoor ingeschreven. Een goede evolutie, zeker gezien dit een langer traject betreft en de master nog niet zo gekend is.

Wat de lerarenopleidingen betreft zijn vooral de educatieve bachelor kleuteronderwijs, de educatieve bachelor lager onderwijs en de educatieve bachelor secundair onderwijs voor de knelpuntvakken is populair.