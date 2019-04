Record Store Day: Hier kan je naar gratis concerten in Limburg

Onder grote internationale belangstelling is in Bokrijk de lang aangekondigde expo 'De Wereld van Bruegel' geopend voor de pers. Het is dit jaar precies 450 jaar geleden dat de Vlaamse Meester Pieter Bruegel de Oude overleed. De boerderijen en landschappen van Bokrijk lijken zo uit de schilderijen van Bruegel te komen. Toerisme Vlaanderen investeert 2 miljoen euro in de tentoonstelling, die loopt van 6 april tot 20 oktober. Bokrijk en de provincie Limburg hopen op 100.000 extra bezoekers.