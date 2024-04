Recordaantal toeristische overnachtingen in Limburg: Mattheo Simoni viert het met parachutesprong

Al meer dan 200 ontslagen medewerkers van Sappi in Lanaken zijn intussen opnieuw aan de slag. Sinds januari verloren 569 mensen effectief hun job door de sluiting van de papierfabriek. 1 op 3 ontslagen medewerkers vonden via begeleiding van VDAB en de gemeente Lanaken intussen hun weg terug naar de arbeidsmarkt. In totaal gaat het om 210 ex-personeelsleden van Sappi die intussen ander werk hebben gevonden. “De infosessies vanuit de tewerkstellingscel spelen daarin een rol, maar ook onze zeer succesvolle jobbeurs van 13 maart in Lanaken leidde tot deze mooie resultaten”, zegt directeur Joris Philips van VDAB Limburg. Velen vonden een nieuwe job in Nederland, maar ook verschillende Limburgse bedrijven verwelkomen de getroffen medewerkers met open armen. Denk maar aan Celanese, Vandersanden, Soenen en Punch Powertrain. “Logische matches, maar we zien ook carrièreswitches naar het onderwijs, woonzorgcentra, de autokeuring… Mooi om te zien hoe de getroffen medewerkers na de eerste schok hun loopbaan terug in handen nemen”, aldus Philips.