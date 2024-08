Recordeditie voor tribute festival Pinopop in Lommel

Het 374ste stripalbum van Suske & Wiske speelt zich af in Tongeren, meer bepaald in de Romeinse tijd. De scenarist heeft voor het album 'De Keizerkop' heel wat inspiratie gehaald uit het Gallo-Romeins Museum. In het verhaal komt Ambiorix en de Moerenpoort voor, de basiliek niet, want die stond er in die tijd nog niet.