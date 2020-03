Recyclageparken Limburg.net blijven voorlopig open

Het lijkt erop dat de ernst van het coronavirus nu wel echt doorgedrongen is bij de mensen. In heel Limburg blijven inwoners massaal thuis. Werknemers nemen vakantie of doen aan thuiswerken. In de middelbare scholen wordt zo goed als geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opvang. Dat blijkt uit een rondvraag van TV Limburg. In bijna alle scholen die we belden, blijven klaslokalen en speelplaatsen leeg. Bij Kindsheid Jesu in Hasselt worden 8 leerlingen van het eerste en het tweede jaar opgevangen. Het Sint-Lambertuscollege in Bilzen vangt 6 eerstejaars op. Mater Dei in Pelt opent de deuren voor twee scholieren. Bij het Spectrumcollege in Beringen, waar 3.000 leerlingen school lopen, daagde helemaal niemand op.